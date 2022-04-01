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В конкурсе "Регион добрых дел" могут участвовать школьники, трудовые коллективы и серебряные волонтеры

Общество, 08:33 19 апреля 2022

Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

смогут представить свои лучшие практики на Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел", областной этап которого стартовал в Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент соцразвития.

"Конкурс позволит определить лучшие практики в сфере добровольчества региона. Прием заявок осуществляется до 5 мая включительно", - говорят организаторы.

В региональном этапе могут участвовать зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные, муниципальные учреждения потрем направлениям: школьное добровольчество, серебряное и волонтерство трудоспособного населения. Более подробная информация по ссылке.

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# волонтерство

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