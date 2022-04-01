Волонтеры помогают тюменцам выбрать будущий дизайн общественных пространств

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Волонтеры помогают горожанам в голосовании за дизайн-проекты общественных пространств Тюмени, которые благоустроят в 2023 году. Как сообщает городская администрация, добровольцы работают в лесопарке "Затюменский", в Гилевской роще, на набережной Тюмени, на Цветном бульваре.

В зонах отдыха установлены баннеры с информацией о сайте, на котором проводится опрос. Точки голосования откроются в торговых центрах и МФЦ. Также о своей работе волонтеры рассказывают на странице во ВКонтакте, информация размещается на специализированной странице и в Телеграм-канале.

Чтобы ознакомиться с графиком работы волонтеров, нажмите "Скачать файл". Ознакомиться с графиком работы волонтеров можно здесь.