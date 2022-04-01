Тюменским садоводам рассказали, как уберечь растения от вредителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обработка стволов деревьев смесью из извести или водоэмульсионной краски позволяет поддерживать здоровье растений, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

По мнению опытных тюменских садоводов, после нанесения краски на поверхности коры формируется слой, который пропускает воздух, но задерживает ультрафиолетовые лучи. Он держится в течение двух лет и облегчает процесс ухода за садом.

Специалисты советуют смешать 3 кг гашеной извести, 10 литров чистой воды и 0,5 кг медного купороса. Сюда же можно добавить 100 грамм казеинового клея или клейстер, сваренный из муки. Затем готовый раствор настаивают несколько часов, после чего наносят на стволы.

Обычно побелку стволов деревьев проводят в марте, но сделать это можно и в другие весенние месяцы, отмечают эксперты.