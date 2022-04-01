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Жители Тюменской области 14 мая внесут свой вклад в "Сад памяти"

Общество, 11:29 26 апреля 2022

областной департамент лесного комплекса | Фото: областной департамент лесного комплекса

Сеянцы хвойных пород, выращенных в лесничествах Тюменской области, высадят в Тюменском районе 14 мая в рамках регионального этапа Международной акции "Сад памяти", сообщает областной департамент лесного комплекса.

Принять участие в акции могут все желающие тюменцы и жители области. Сбор участников на месте посадки - в 9 часов 45 минут.

Для участия в акции необходимо направить в департамент заявку, в которой следует указать количество человек и телефон ответственного лица. Заявки принимают до 6 мая по телефону 427-490 или по электронной почте ShevchenkoID@72to.ru.

Каждый год по всей стране высаживают 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне.

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# сад Памяти , тюменское лесничество

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