Жители Тюменской области 14 мая внесут свой вклад в "Сад памяти"

| Фото: областной департамент лесного комплекса | Фото: областной департамент лесного комплекса

Сеянцы хвойных пород, выращенных в лесничествах Тюменской области, высадят в Тюменском районе 14 мая в рамках регионального этапа Международной акции "Сад памяти", сообщает областной департамент лесного комплекса.

Принять участие в акции могут все желающие тюменцы и жители области. Сбор участников на месте посадки - в 9 часов 45 минут.

Для участия в акции необходимо направить в департамент заявку, в которой следует указать количество человек и телефон ответственного лица. Заявки принимают до 6 мая по телефону 427-490 или по электронной почте ShevchenkoID@72to.ru.

Каждый год по всей стране высаживают 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне.