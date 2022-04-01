Жители Тюменской области выйдут на работу на три дня между майскими праздниками

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нерабочие дни в мае 2022 года - с 1 по 3 и с 7 по 10, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Рабочими днями стали 4,5,6 мая.

"Для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие. В 2022 году будут перенесены следующие выходные: с субботы 1 января на вторник 3 мая и с воскресенья 2 января на вторник 10 мая", - заметили эксперты.