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Тюменский фильм о торпедных катерах выдвинут в шорт-лист международного фестиваля

Общество, 13:16 26 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кинолента "Морская кавалерия", снятая в Тюмени, выдвинута в шорт-лист Международного фестиваля морских и приключенческих фильмов "Море зовет!" в Санкт-Петербурге, сообщают авторы идеи.

Документальная лента "Морская кавалерия" рассказывает о торпедных катерах в годы Великой Отечественной войны. За годы войны рабочие тюменского судостроительного завода создали 165 катеров.

На церемонию закрытия фестиваля, которая начнется 26 апреля в 18 часов, поедет одна из авторов фильма Лариса Соловьева.

"Фильм снимали в 2020 году. Специально ездили в Севастополь. Поводом стала находка подводных археологов — катер затонувший с табличкой закладной, из которой стало ясно, что построен катер в Тюмени. Тогда все вспомнили про эту страницу истории. Строителям катеров установили памятник в сквере Потапова, а мы сняли фильм", — сказала она.

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# Великая Отечественная война , история , фильм

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