Будущее наступит осенью – в Тюмени пройдет фестиваль Иннофест 2022

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Познакомиться с домом, работой, культурой, искусством и медициной будущего приглашают организаторы фестиваля Иннофест 2022, который пройдет в Тюмени с 19 по 23 октября. Соответствующие экспозиции, сообщают организаторы, будут среди тематических блоков Иннофеста.

На фестивале все желающие смогут бесплатно погрузиться в атмосферу новых технологий в бытовой, медицинской и развлекательной сфере, представленных, как действующими образцами, так и экспозициями, инсталляциями, выполненными в стиле анимированных видео и голограмм.

Все экспонаты фестиваля будут интерактивны, а образовательная и экскурсионная программа свяжут их в единое смысловое пространство, вовлекающее гостя и оказывающее влияние на изменение парадигмы мышления с технопессимизма на технореализм.

Сейчас наше общество, по словам руководителя проекта, доцента кафедры предпринимательства ТюмГУ Андрея Любаненко, стоит на пороге очередной технологической революции, связанной с глобальным внедрением цифровых технологий во всех сферах.

"Наш фестиваль призван помочь адаптации и просвещению граждан, оказавшихся в ситуации "шока будущего" в связи наступлением нового технологического уклада и профориентация в сфере новых технологий и инноваций, - рассказал он. - Также мы познакомим гостей мероприятия с достижениями отечественных инноваторов".

С инициативой провести уникальную выставку-презентацию новых технологий "Иннофест 2022. Siberian Future Immersive" выступил Тюменский областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Площадкой для необычного проекта станет Тюменский исторический парк "Россия – моя история". Кроме того, партнерами фестиваля выступают альянс социально ориентированных НКО Тюменской области, торгово-промышленная палата Тюменской области, департамент культуры Тюменской области, администрация города Тюмени, Государственный Аграрный университет Северного Зауралья, экспертный клуб "Урал – Евразия", пространство коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" и другие организации.

Участие в фестивале "Иннофест 2022. Siberian Future Immersive" со своими экспозициями бесплатное.

Узнать подробности проекта и оставить свою заявку можно на официальном сайте, написав на почту politreyd@bk.ru или позвонив по номеру телефона 8 (3452) 38-18-14.