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Налогоплательщики перечислили 23,8 млрд рублей в бюджет Тюменской области

Экономика, 17:21 28 апреля 2022

www.nalog.ru t-l.ru | Фото: www.nalog.ru

Налогоплательщики перечислили 23,8 млрд рублей в бюджет Тюменской области за первый квартал. Об этом сообщает областное управление федеральной налоговой службы.

"Поступления, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились более чем на 4,2 млрд рублей или на 21,7%", - уточнили в ведомстве.

Основная доля доходов областного бюджета обеспечена поступлением налога на доходы физических лиц - 40,1%, налога на прибыль - 32,4%, имущественные налоги – 13,4%, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 8,1% и налоги на совокупный доход – 5,8%.

При этом, в целом с начала года в Тюменской области собрано 57,7 млрд рублей налогов, что больше на 396 млн рублей. Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил 38,4 млрд рублей. структуре администрируемых доходов федерального бюджета наибольшую долю – 88% занимают поступления НДС, налога на прибыль организаций - 5,4% и акцизов по подакцизным товарам – 3,4%.

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# налоги , УФНС России по Тюменской области

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