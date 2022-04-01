В Ишиме горит крыша торгово-выставочного центра "Гагаринский"

| Фото: администрация Ишима во Вконтакте | Фото: администрация Ишима во Вконтакте

Пожар в торгово-выставочном центре "Гагаринский" Ишима начался около 16 часов 28 апреля. Горит крыша здания.

Как сообщает администрация города, шесть пожарных расчётов ведут борьбу с огнём. Ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет. Продолжается локализация очага горения.

К зданию дополнительно для тушения огня привлекли силы и средства спецавтохозяйства, водоканала. Для ликвидации очага возгорания прибыла автовышка.

Причины пожара выясняются.