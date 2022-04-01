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Эксперт "Союзмультфильма" советует родителям обращаться к отечественным телеканалам

Общество, 17:46 29 апреля 2022

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Родителям советует следить за тем, что смотрят их дети и обращать внимание на возрастную маркировку мультфильмов, а также на время суток, в которое ребенок смотрит контент. В качестве альтернативы председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева рекомендует использовать отечественные телеканалы.

По ее словам, зрители сервиса Youtube обратили внимание, что в режиме "автовоспроизведения" детям после мультфильмов могут попасться неприемлемые видеоролики.

"Я рекомендую родителям больше обращаться к отечественным телеканалам, сетки которых выстроены с учетом возрастных градаций аудитории и их предпочтений. Можно спокойно оставить ребенка у экрана и быть уверенным, что он смотрит качественные, развивающие мультфильмы", — рассказала она.

В качестве альтернативы эксперт предлагает использовать российские сервисы, например, Okko, Кинопоиск, Premier. "Союзмультфильм" перевел всю свою "золотую коллекцию" на площадки этих онлайн-кинотеатров и оставил возможность для бесплатного просмотра.

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# Союзмультфильм

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