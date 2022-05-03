Тюмень участвует в конкурсе "Город России"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проголосовать за Тюмень в конкурсе "Город России" можно до конца года.

Пока областной центр получил 3,5 тыс. голосов и находится на 30-м месте. Для голосования не требуется регистрация, учетная запись на госуслугах и смс-подтверждение. Нужно зайти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. До Нового года можно голосовать хоть каждый день.

Из городов Уральского федерального округа сейчас самая высокая позиция у Ханты-Мансийска – он на 18-м месте, Екатеринбург – на 26-м, Челябинск – на 38-м, Курган – на 56-м, Салехард – на 62-м.

В рейтинге на данный момент лидируют Владивосток, Севастополь и Нальчик.

Как напоминает "Вслух.ру", конкурс "Город России" проводится с 2012 года, по итогам 2021 года Тюмень заняла 15 место.