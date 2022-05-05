Трансляцию празднования Дня Победы проведет "Тюменское время"

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальный праздничный эфир в день 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведет телеканал "Тюменское время" 9 мая.

В прямой трансляции, которая начнется 9 мая в 9 утра, жители Тюмени увидят торжественное шествие, прямые включения с разных концертных площадок города и праздничный салют.

В течение дня также запланированы прямые включения из других муниципалитетов Тюменской области.

Прямая трансляция будет будет доступна на 21 канале кабельного телевидения, а также на всех онлайн-площадках телеканала "Тюменское время": в группах ВКонтакте и Одноклассники, на Youtube-канале и впервые - на канале Rutube.