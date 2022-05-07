Владимир Якушев: ситуация с лесными пожарами в регионах УФО - на контроле

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Ситуация с лесными пожарами на территории Уральского федерального округа держится на контроле. 90% возгораний тушится в первые сутки их возникновения.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на рабочей встрече с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, сообщает пресс-служба полпреда.

Владимир Якушев сообщил, что полностью укомплектован штат парашютной и десантной пожарной службы в двух регионах - Свердловской и Тюменской областях. С начала 2022 года на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 588 лесных пожаров на площади 44,7 тысяч га. Это ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Александр Козлов отметил, что в 2022 году финансирование регионов УФО на тушение лесных пожаров увеличено в два раза в сравнении с прошлым годом. Общий объем федеральных средств составил 1,3 млрд рублей.

"Контракты на авиационный мониторинг лесов заключили все шесть субъектов. Объем работ по наземному патрулированию составляет более тысячи маршрутов общей протяженностью свыше 74 тысяч километров. По сравнению с прошлым годом практически во всех регионах увеличилось и количество маршрутов, и их протяженность", - уточнил глава Минприроды России.

Также на встрече обсудили прохождение пожароопасного сезона в Курганской области, где сейчас самая сложная ситуация. Владимир Якушев отметил, что в регион дополнительно привлечена техника и группировка в составе 481 человек, в том числе два самолета-амфибия МЧС России. Почти половина пожаров происходят по вине собственников земельных участков, которые не соблюдают правила противопожарного режима, выжигают сухую траву.

Напомним, с 2022 года правительство России обязало арендаторов лесных участков тушить лесные пожары. Также внесены изменения в государственную программу развития сельского хозяйства, запрещающие предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, которые допустили нарушение требований пожарной безопасности.

На территории регионов УФО действует 587 патрульных групп. Сюда входят 95 контрольно-патрульных групп совместно с сотрудниками территориальных органов МВД и МЧС России. Проведено 9 тыс. 984 патрулирования. К административной ответственности привлекли 166 лиц за нарушение правил пожарной безопасности. Объявлено 423 предостережения о недопустимости нарушения правил пожарной безопасности в лесах.