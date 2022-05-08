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В Тюменской области привлечены к ответственности 60 нарушителей противопожарного режима в лесах

Общество, 18:33 08 мая 2022

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

60 человек привлечены к ответственности в Тюменской области за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в 2022 году. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Составлено 27 протоколов, наложено штрафов на сумму 671 тыс. 500 рублей. За аналогичный период 2021 года – 65 протоколов и 88 лиц, суммарно заплативших 753 тыс. рублей.

В текущем году проведено 1 тыс. 920 патрулирований лесов и 1 тыс. 889 бесед с нарушителями. Патрульные не пустили в леса 52 человека и 11 машин.

Накануне Дня Победы очередной рейд инспекторов Службы лесного фонда совместно с МВД и МЧС прошел в Каменском участковом лесничестве Тюменского района. Маршрут составил порядка 50 километров. Инспекторы заметили 3 нарушителей, а также не пустили в лес одну машину.

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# особый противопожарный режим

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