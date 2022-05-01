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Экстренный сбор гуманитарной помощи погорельцам объявлен в Тюмени

Общество, 10:27 16 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экстренный сбор гуманитарной помощи погорельцам запустило тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" в рамках проекта "Ящик добра", сообщает пресс-служба организации.

Передать вещи в пункты приема ТЦ "Алебашевский базар" и ЦУМ можно с 10 до 22 часов. Также с 10 до 19 часов активисты будут принимать гуманитарную помощь в штабе "Молодой Гвардии" по адресу: ул. Володарского, 47.

Все собранные вещи молодогвардейцы отсортируют на мужские, женские и детские и распределят по коробкам. Чтобы получить одежду, необходимо написать в сообщения группы ВКонтакте: https://vk.com/mger72 и заполнить короткую анкету. В ней необходимо указать контактные данные, категории необходимых вещей и размеры.

"Ландшафтные пожары тушат в восьми районах региона, в четырех — лесные. У многих сгорели личные вещи и кров над головой. Благодаря акции "Ящик добра" и доброте жителей нашего города, у нас есть возможность помогать тем, кто в этом нуждается", — прокомментировал координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

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# Владимир Сбитнев , гуманитарная помощь , Молодая гвардия

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