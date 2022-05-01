В Тюменской области в тушении пожаров будут участвовать молодогвардейцы

| Фото: vk.com\mger72 | Фото: vk.com\mger72

Молодогвардейцы присоединились к региональному ГУ МЧС России в борьбе с пожарами. Для этого открыт набор в волонтерский корпус. Об этом сообщили в областном отделении "Молодой гвардии" 17 мая.

"Совместно с МЧС России по Тюменской области добровольцы примут участие в ликвидации лесных и ландшафтных пожаров. Активисты будут работать под руководством специалистов. Их основная задача - обходить места пожара и тушить тлеющие ветки, деревья. Это необходимо для того, чтобы предотвратить новые возгорания", - говорится в сообщении.

Стать добровольцем может каждый. Для этого необходимо связаться с проект-менеджерами "Молодой гвардии" через сообщения в группе ВКонтакте или по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43.

Напомним, что штаб "Молодой гвардии" собирает гуманитарную помощь погорельцам. Вещи можно принести в тюменский ЦУМ, на "Алебашевский базар" и в штаб общественного движения, который находится на ул. Володарского, 47.