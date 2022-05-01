Примерить алый галстук на выставке к 100-летию пионерии приглашают в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспозицию к 100-летию всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина открыли во Дворце творчества и спорта "Пионер", который долгие годы был областным центром этого детского движения. С помощью подлинных экспонатов - галстука, знамен, палатки, дипломов, грамот, наград, значков, фотографий и вымпелов - современным школьникам показывают все этапы формирования и становления организации в Тюмени.

По словам консультанта по историческому краеведению "Пионера" Сергея Филя, дети с интересом слушают рассказы о детстве своих родителей, бабушек и дедушек, какие они пели песни, какие говорили речовки, что такое торжественная клятва пионера, как она звучит и когда ее произносили.

"Стараемся передать пионерский задор, ритм барабанного боя, звук горна, ощущение счастья от того, что ты участник процесса строительства нового светлого будущего, эту всеобщую эйфорию того времени", - сказал историк.

Кстати, многие экспонаты – из личных фондов Сергея Филя. В свое время он был активным пионером, который вырос, сформировался и вышел из пионерского возраста в эпоху, которая ушла в прошлое. Но многое сохранил: почетные грамоты, дипломы, благодарности, фотографии из "Артека", книги, которые помогали формированию пионерских качеств. "Таких ребят, как я, было много. На момент роспуска пионерской организации в ней состояло 23 миллиона школьников", - добавил он.

Сергей Филь рассказал, что ребята о многом спрашивают, интересуются, какие награды были в пионерской организации, спрашивают о кожаном мяче и золотой шайбе, военно-спортивной игре "Зарница". Одновременно с ответами организаторы касаются истории создания центра пионерской деятельности в Тюмени.

Оказывается, сначала он располагался в приказчичьем клубе, которого уже не существует, на его месте находится филармония, затем еще пару раз менял адреса, пока во второй половине 50-х годов не начали строить нынешний "Пионер". В 1959 году новый центр организации пионерского движения в масштабах всей Тюменской области гостеприимно открыл свои двери. Здесь действовали самые разные кружки: авиамодельный, вокальный, танцевальный, драматический, краеведческий, туристический, юннатский. Планировались и воплощались различные инициативы в рамках пионерского сообщества.

Один из участников текущей экскурсии шестиклассник Рамал Шафиев из школы № 7 поделился эмоциями: "Пионеров воспитывали строже, чем нас, были более жесткие правила. Сегодня я научился завязывать пионерский галстук и многое узнал. Мне бы хотелось стать пионером и ходить в походы". Школьник отметил, что его ровесники – это другое поколение, но всем им тоже важно быть среди единомышленников.

Сергей Филь высказал мнение, что единая детская организация в России обязательно должна существовать. За основу можно взять лучшее, что было в пионерии: спортивную составляющую, заботу о малышах, организацию социальной помощи старшим в рамках тимуровского движения, умение дружить, любить, с гордостью воспринимать все, что касается государственной символики России и защиты Отечества.

"Это наследовало Российское движение школьников, но не в тех масштабах. Искусственно этого не воссоздать, потому что формы без содержания не получится. Но искать форму необходимо. Думаю, имеет смысл вернуться к идее скаутского движения, которое взяло начало в Российской Империи, поскольку оно в большей степени соответствует текущим задачам. В нем есть все то, что ценно в ребенке и соответствует особенностям его восприятия: любознательность, пытливость, стремление освоить непознанное, открыто посмотреть на мир, при этом воспитать в себе твердость, волю и все остальные качества", - подытожил Сергей Филь.

Инна Кондрашкина