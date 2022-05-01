Студенты ТИУ одержали победу на областном фестивале ГТО

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Областной фестиваль ВФСК ГТО для студентов состоялся в легкоатлетическом манеже в Тюмени 19 мая. В личных и командном зачетах победителями стали студенты Тюменского индустриального университета.

За лучшие показатели при выполнении нормативов состязались студенты трех тюменских вузов — ТюмГУ, ТИУ и ТюмГМУ.

Среди молодых людей первым стал студент ТИУ Марат Сабитов, который набрал 479 очков. Вторым с результатом 446 очков стал Леонид Хромин из ТюмГУ. Третье место также у студента ТюмГУ — Всеволод Боровинский набрал 441 очко.

Среди девушек в личном зачете первое место с суммой 492 очка заняла студентка ТИУ Анастасия Молокотина, Виктория Парыгина, представительница того же вуза, с результатом 475 очков стала второй. Замкнула тройку лидеров Анастасия Гладкова из ТюмГУ, которая набрала 464 очка.

Кубок победителя в командном зачете у спортивной делегации ТИУ, студенты ТюмГУ на втором месте, ТюмГМУ — на третьем.

Победители областного фестиваля выступят на российском фестивале ГТО среди студентов. Он пройдет в начале июля в Грозном.