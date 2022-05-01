28 специалистов здравоохранения могут претендовать на 1 млн по программе “Земский доктор” в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28 ишимских медиков-целевиков могут претендовать на единовременную выплату в 1 млн рублей по программе “Земский доктор”, сообщает пресс-служба Областной больницы №4 Ишима.

Участники программы получат единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, фельдшера, акушерки и медсестры - 500 тыс. рублей. Выплаты таким студентам будут осуществляться после того, как они пять лет проработают в медоранизации, которая направила их на учебу.

Раньше в проекте могли участвовать медики, которые живут в селах, рабочих поселках, поселках городского типа, в городе с населением до 50 тыс. человек. После расширения категории получателей на единовременную выплату могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и университетов. Программа распространяется и на “целевиков”, которые после окончания обучения возвращаются работать в свои населенные пункты.

Добавим, в ишимскую Областную больницу №4 за прошедшие два года по программе “Земский доктор” трудоустроили 9 врачей и 12 фельдшеров.