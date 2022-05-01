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Вратарь из Тюмени вывел "Тампу" в финал Востока плей-офф НХЛ

Общество, 08:50 24 мая 2022

Информационного центра правительства Тюменской области | Фото: Информационного центра правительства Тюменской области

Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Флориду Пантерз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышли в финал Восточной конференции. Встреча в Тампе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев площадки. Шайбы в составе победителей забросили Пэт Марун и Ондржей Палат.

Тюменский вратарь клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский отразил все 49 бросков, сообщает информационный центр правительства Тюменской области 24 мая.

Василевский был признан первой звездой встречи. На счету уроженца Тюмени уже восемь побед в этом плей-офф.

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