Тюменским садоводам расскажут о кооперации с крупными холдингами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменских садоводов научат кооперации с крупными холдингами и познакомят с новейшими технологиями на "Школе фермера", сообщает ГАУ Северного Зауралья. Открытие проекта состоится на площадке вуза (ул. Республики, 7) 31 мая в 11 час.

Программа по направлению садоводства предусматривает изучение правовых аспектов работы фермерских хозяйств, основ маркетинга, эффективных финансовых бизнес-моделей. По завершению обучения, которое длится 2,5 месяца, слушатели защитят бизнес-планы и получат диплом.

Отметим, что образовательный проект "Школа фермера" реализуется в Тюменской области Россельхозбанком при поддержке областного департамента агропромышленного комплекса. Главная цель - обучение профессиональных кадров для сельского хозяйства. Для ГАУ Северного Зауралья она станет третьей по счету.