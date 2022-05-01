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Фестиваль-путешественник "Музыкальная экспедиция" приедет в Тюмень

Общество, 09:24 30 мая 2022

группа "Музыкальная экспедиция" ВКонтакте | Фото: группа "Музыкальная экспедиция" ВКонтакте

Проект "Музыкальная экспедиция" под руководством заслуженного артиста России, виолончелиста Бориса Андрианова впервые выступит в Тюменской филармонии 21 июня в 19 часов. Особенность проекта в том, что каждый год музыкальная команда путешествует по новым населенным пунктам России.

В концерте примут участие Борис Андрианов, гитарист Дмитрий Илларионов, домристка Екатерина Мочалова, скрипач Даниил Коган, баянист Николай Сивчук, флейтист Анна Комарова, альтистка Дарья Филиппенко, Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Алексей Карабанов.

Купить билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# Тюменская филармония

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