Более 120 тюменцев подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга

| Фото: Национальный регистр доноров костного мозга во ВКонтакте | Фото: Национальный регистр доноров костного мозга во ВКонтакте

Более 120 тюменцев через почту подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, сообщили изданию Megatyumen.ru в УФПС по региону.

Совместный проект запустили девять месяцев назад национальный регистр доноров костного мозга, Почта России и Русфонд. За это время в лабораторию Казани пришло 3 тыс. 436 конвертов с собранным биоматериалом, сейчас это в среднем 127 штук в неделю.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте.