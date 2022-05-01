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Более 120 тюменцев подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга

Общество, 18:39 28 мая 2022

Национальный регистр доноров костного мозга во ВКонтакте | Фото: Национальный регистр доноров костного мозга во ВКонтакте

Более 120 тюменцев через почту подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, сообщили изданию Megatyumen.ru в УФПС по региону.

Совместный проект запустили девять месяцев назад национальный регистр доноров костного мозга, Почта России и Русфонд. За это время в лабораторию Казани пришло 3 тыс. 436 конвертов с собранным биоматериалом, сейчас это в среднем 127 штук в неделю.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте.

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# доноры , костный мозг , Почта России , Русфонд

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