  • 28 мая 202228.05.2022суббота
  • USD66,4029
    EUR69,4353
  • В Тюмени 20..22 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фильм о Тобольском кремле победил в V международном фестивале-конкурсе "Диво Евразии"

Общество, 15:20 28 мая 2022

со страницы Светланы Сидоровой во "ВКонтакте" | Фото: со страницы Светланы Сидоровой во "ВКонтакте"

Документальный фильм "Тобольский кремль. Голос истории" стал победителем V международного фестиваля-конкурса "Диво Евразии", который прошел во Владивостоке с 25 по 27 мая. Об этом сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Лента о 150-летии Тобольского кремля выиграла в номинации "Документальный фильм (культура)". Сопредседатель оргкомитета фестиваля Сергей Кривцов признал картину сильной работой.

Документальный фильм впервые подробно рассказывает о полуторавековой истории Тобольского музея-заповедника. Сегодня это 55 объектов и 11 музейных комплексов. Посмотреть картину можно в Youtube на канале "Диво России".

В 2022 году на конкурс "Диво Евразии" прислали около двух тысяч работ со всей России и стран ближнего зарубежья, 195 из них вышли в финал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , Тобольский кремль , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 28.05.2022Более 120 тюменцев подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга
17:48 28.05.2022МЧС по Тюменской области напомнило о правилах безопасного отдыха на пляжах
17:31 28.05.2022Творческие тюменцы могут стать героями документального фильма
16:41 28.05.2022Тюменцам расскажут об особенностях создания некоммерческой организации