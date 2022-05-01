Фильм о Тобольском кремле победил в V международном фестивале-конкурсе "Диво Евразии"

| Фото: со страницы Светланы Сидоровой во "ВКонтакте" | Фото: со страницы Светланы Сидоровой во "ВКонтакте"

Документальный фильм "Тобольский кремль. Голос истории" стал победителем V международного фестиваля-конкурса "Диво Евразии", который прошел во Владивостоке с 25 по 27 мая. Об этом сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Лента о 150-летии Тобольского кремля выиграла в номинации "Документальный фильм (культура)". Сопредседатель оргкомитета фестиваля Сергей Кривцов признал картину сильной работой.

Документальный фильм впервые подробно рассказывает о полуторавековой истории Тобольского музея-заповедника. Сегодня это 55 объектов и 11 музейных комплексов. Посмотреть картину можно в Youtube на канале "Диво России".

В 2022 году на конкурс "Диво Евразии" прислали около двух тысяч работ со всей России и стран ближнего зарубежья, 195 из них вышли в финал.