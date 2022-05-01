Тюменцам расскажут об особенностях создания некоммерческой организации

| Фото: Мультицентр «Моя территория» во ВКонтакте | Фото: Мультицентр «Моя территория» во ВКонтакте

Об особенностях создания некоммерческой организации расскажут тюменцам на интенсиве в "Моей территории" 7 июня, сообщает пресс-служба мультицентра.

Спикерами станут руководитель грантового отдела благотворительного Фонда развития Тюмени Светлана Дремлюга, директор центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев. Также выступят директор "Центра креативных проектов сельских территорий" Федор Маслов и директор центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Светлана Ефимова.

Эксперты поделятся опытом создания некоммерческой организации, разберут плюсы и минусы открытия НКО на реальных кейсах и расскажут о финансовой и юридической частях регистрации.

На мероприятие нужна предварительная регистрация. Начало в 19 часов.

Событие проходит в рамках модульной школы "ПроПроекты". Это образовательная программа по созданию и продвижению социальных проектов.