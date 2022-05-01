Тюменские ученые: электротравма может стать началом болезни сердца

| Фото: Тюменский кардиоцентр во ВКонтакте | Фото: Тюменский кардиоцентр во ВКонтакте

Электротравма может стать триггером, своеобразным спусковым крючком, для проявления нарушений ритма сердца. К таким выводам пришли тюменские ученые, которые показали динамику нарушения ритма сердца после бытовой электротравмы у ребенка, сообщает Тюменский медицинский университет.

Подросток получил в быту низковольтную травму. Точкой контакта стала рука с незначительным ожогом в месте входа тока. Мальчик ощутил кратковременные онемение в руке, головокружение и тошноту. Однако через несколько часов появились жалобы на учащенное сердцебиение и "перебои в работе сердца".

Врачи бригады скорой помощи впервые у данного ребенка зафиксировали нарушение ритма сердца. Наблюдение за ребенком, кардиомониторинг проводился педиатрами, реаниматологами во время пребывания в Областной клинической больнице №2. Оценивались также биохимические показатели крови, в том числе уровень сердечных ферментов.

По словам врачей-педиатров, аритмия купировалась к третьим суткам на фоне симптоматической терапии и двигательного покоя, антиаритмических препаратов удалось избежать. Однако, таким пациентам необходимо дальнейшее обследование и наблюдение у детского кардиолога, чтобы исключить повреждение миокарда как осложнение электротравмы, а также исключить дебют патологии сердечно-сосудистой системы, при котором электротравма могла стать просто триггером для проявления нарушений ритма сердца другого генеза.

"Если травма произошла, важно обратиться за медицинской помощью для проведения общего осмотра и выполнения электрокардиограммы, - считает доцент кафедры педиатрии Оксана Халидуллина. - Тактика по пациентам с впервые выявленными отклонениями по электрокардиограмме будет определяться врачом индивидуально, в зависимости от вида нарушений, некоторым детям будет показано наблюдение в отделении интенсивной терапии в течение суток".