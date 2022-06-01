Неравнодушных к экологии тюменцев приглашают на всероссийский конкурс

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать во Всероссийском экологическом "ЭКОконкурсе". Прием заявок завершится 3 июня.

Как сообщают организаторы, за победу могут побороться жители региона в возрасте от 7 до 35 лет: школьники, студенты техникумов и вузов, молодые специалисты. Участников поделят на шесть возрастных групп.

Творческие работы принимаются в четырех номинациях: "Эссе", "Рисунок", "Видеоролик" и "Проект". Все работы должны быть связаны с темой "Стратегия экомышления" и посвящены экологии в России, охране окружающей среды, снижению негативного воздействия на окружающую среду, улучшению экологической обстановки, бережному отношению к природным процессам и природопользованию.

"Рисунок может быть выполнен карандашами, мелками, красками или с помощью других материалов. Участникам номинации "Эссе" предлагают написать прозаическое сочинение небольшого объема на тему экологии. Проект – это работа научного характера, связанная с проведением исследований или экспериментами. Видеоролик, посвященный актуальным проблемам экологии, можно снять как на телефон, так и на профессиональную видеокамеру", - отметили организаторы.

Итоги первого, заочного, этапа организаторы подведут до 10 июня. Финал конкурса состоится 18 июня в Санкт-Петербурге, куда для публичной защиты пригласят авторов лучших работ. Они представят свои проекты экспертам, после чего состоится определение и награждение победителей.

Подробная информация о конкурсе и требования к работам участников размещены здесь.

Любовь Голышева