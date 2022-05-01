Тюменским предпринимателям стали доступны приложения Сбера для управления бизнесом

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Удобные инструменты для управления бизнес-процессами стали доступны в интернет-банке СберБизнес предпринимателям Тюменской области, сообщает Западно-Сибирское отделение Сбербанка России.

Отраслевые решения Сбера существуют для различных сфер деятельности: коммерческой недвижимости, ЖКХ, розничной торговли, оптовой торговли и транспорта.

Для коммерческой недвижимости разработано решение специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов. Сервис позволяет управлять данными о недвижимости, вести расчеты с арендаторами, проверять их на благонадежность и контролировать оплаты.

Решение для сферы ЖКХ помогает автоматизировать работу управляющих компаний и ТСН, хранить данные об объектах, принимать оплату и показания приборов учета, управлять заявками от жителей через приложение.

Предприниматели розничной торговли с набором цифровых сервисов могут анализировать показатели выручки, среднего чека и количества покупателей, сравнивать себя с конкурентами и получать рекомендации по ведению бизнеса.

Бизнес, занимающийся оптовой торговлей, может вести сделки и хранить историю общения с клиентами в единой базе, проверять контрагентов на благонадежность, анализировать продажи и качество работы менеджеров. Сервис позволяет распределить роли между сотрудниками и разграничить доступ к информации. Есть возможность настроить интеграцию с 1С.

Компаниям в сфере транспорта также доступен широкий набор функций – управление заказами на грузоперевозки, отслеживание финансовой статистики по автопарку, проверка контрагентов и анализ бизнес-деятельности.

"Отраслевые решения Сбера дают возможность компаниям малого бизнеса из разных сфер деятельности получить доступ к широкому набору функций в режиме одного окна. Это позволяет автоматизировать рутинные операции, повысить эффективность продаж и высвободить время, например, на развитие бизнеса. Отраслевые решения нашим клиентам доступны бесплатно. Подключить их можно в интернет-банке СберБизнес или с помощью клиентских менеджеров в офисах банка", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Более подробно с отраслевыми решениями Сбера можно ознакомиться на сайте банка или в офисах по обслуживанию юридических лиц в Тюмени: ул. Мельникайте, 135 Б и ул. Рижской, 61.