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В Тюмени наградили финалистов областного проекта "Особое перо"

Общество, 14:17 01 июня 2022

пресс-служба тюменского регионального отделения «Единой России» | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Единой России»

46 человек стали победителями и призерами в номинациях "Поэзия", "Проза", "Авторская песня" и "Авторское чтение" литературного конкурса среди инвалидов Тюменской области в рамках регионального форума "Особое перо".

Всех участников отметила подарками и поздравлениями координатор партпроекта "Единая страна - доступная среда", руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова. "Я всегда рада быть гостем на ваших мероприятиях. Уверена, проект много дал тюменским авторам. Они уже внесли свой вклад в литературную копилку Тюменской области, и будут продолжать работать и совершенствоваться", - отметила она.

По замыслу организаторов к участию в форуме могли пригласить только 70 человек. "Однако в оргкомитет поступило больше 100 заявок из 26 районов со всего региона. А это более 500 работ. И мы приняли решение принять 98 участников", - сообщила организатор форума Елизавета Меркушина.

Одним из молодых и одновременно опытных участников стал Артемий Сюткин. Кроме впечатлений 20-летний тюменец получил и новые знакомства. Он попытал свои силы в двух номинациях "Авторская песня" и "Авторское чтение", сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения "Единой России".

Председатель тюменской областной организации ВОИ Евгений Кравченко поблагодарил каждого причастного к этому проекту, в том числе и Ольгу Щвецову за многолетнее сотрудничество. "Над созданием проекта и его реализацией трудилась большая команда Тюменской областной организации инвалидов. Каждого из них хочу поблагодарить. Надеюсь, что форум станет ежегодной традицией", - сказал он.

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# Ольга Швецова , особые люди

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