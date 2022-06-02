Праздник для юных подопечных центра "Творчество" организовали в Тюмени

| Фото: пресс-служба "Справедливой России - За правду" | Фото: пресс-служба "Справедливой России - За правду"

Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, организовали для подопечных центра детей-инвалидов и сирот "Творчество" в Тюмени региональные помощники депутата Госдумы от Тюменской области Александра Ремезкова.

В мероприятии, организованном на территории ДК "Современник", участвовали несколько десятков подопечных центра "Творчество". Помощники депутата вручили детям сладкие подарки, а представителям центра - наборы для детского творчества и развития.

"Как и другие депутаты нашей фракции, я стараюсь обеспечивать личный вклад в поддержку тех семей с детьми, которые в этом особенно нуждаются. Фракция "Справедливая Россия – за правду" ведет работу, направленную на увеличение государственной поддержки семей с детьми. Так, на рассмотрении парламента находится законопроект, в котором я являюсь соавтором, предлагающий ввести ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей для всех трудоспособных россиян, которые отказались от работы, чтобы ухаживать за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы", - отметил Александр Ремезков.

Он подчеркнул, что необходимо поддерживать и общественников, которые помогают жить и развиваться "особенным детям".

Отметим, центр "Творчество" в Тюмени более 20 лет занимается реабилитацией "особых" детей через творческую деятельность, организует для них досуговые мероприятия. В работу вовлечены 600 детей-инвалидов и детей-сирот Тюменской области.