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7-балльные пробки из-за отключения светофоров образовались в центре Тюмени

Общество, 17:32 07 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пробки в 7 баллов из-за аварийного отключения светофоров образовались в центре Тюмени по данным сервиса Яндекс. Это произошло из-за дождя, сообщает областное ГИБДД.

Светофоры не работают на перекрестках улиц М.Тореза - Герцена, Советской - Орджоникидзе, 50-лет ВЛКСМ - М.Горького, Запольной - Достоевского. Движение автомобилей регулируют сотрудники ГИБДД. Они рекомендуют воздержаться от поездок в центр города до нормализации ситуации.

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# ГИБДД Тюменской области , пробки

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