7-балльные пробки из-за отключения светофоров образовались в центре Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пробки в 7 баллов из-за аварийного отключения светофоров образовались в центре Тюмени по данным сервиса Яндекс. Это произошло из-за дождя, сообщает областное ГИБДД.

Светофоры не работают на перекрестках улиц М.Тореза - Герцена, Советской - Орджоникидзе, 50-лет ВЛКСМ - М.Горького, Запольной - Достоевского. Движение автомобилей регулируют сотрудники ГИБДД. Они рекомендуют воздержаться от поездок в центр города до нормализации ситуации.