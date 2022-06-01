Семинары о продажах, маркетинге и личном бренде пройдут в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию семинаров о продажах, манипуляциях маркетологов, личном бренде проведет основательница клуба осознанного предпринимательства #Хватит, коуч и тренер с 16-летним стажем Надежда Максимова в мультицентре "Контора пароходства" с 18 по 29 июня.

18 июня с 19 до 22 часов в малом зале пройдет семинар "Как продавать, не продавая". Он посвящен самым экологичным способам продаж, которые не доставляют дискомфорта ни продавцу, ни покупателю. Это обзор маркетинговых инструментов, привлекающих входящий трафик клиентов без расходов на рекламу.

24 июня с 14 до 17 часов пройдет встреча "Коварные манипуляции маркетологов". Обсудим, как формируется спрос и создается потребность, как маркетологи ищут больные места клиентов и как запустить критическое мышление и не попадать на крючки манипуляторов.

28 июня с 14 до 17 часов состоится семинар "Личный бренд с пафосом и без". Участники составят пошаговый план по его созданию.

29 июня с 18 до 21 часа тюменцы могут посетить "Шесть с половиной китов маркетинга". Слушатели узнают, что такое маркетинг, как построить управляемую систему, как разобраться во множестве инструментов.

Участие бесплатное. Регистрация не требуется. Возрастное ограничение: 16+.