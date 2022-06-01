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Жители и гости села Голышманово присоединились к празднику пирога

Общество, 14:23 19 июня 2022

Фото Олеси Зазулиной | Фото Олеси Зазулиной

Вкусный праздник пирога прошел в селе Голышманово 19 июня. Мероприятие стало девятым по счету и собрало жителей и гостей сельской территории, сообщает "Голышманово: телевидение и радио" в своем Telegram-канале.

Организаторы подготовили насыщенную концертную программу, конкурсы на лучший пирог и фартук. Также работали торговые палатки.

Одной из участниц праздника стала жительница Ишима Татьяна Назаревич. Она привезла самодельные куклы-обереги, оригинальный фартук и поучаствовала в конкурсе пирогов.

"Я люблю людей, общение и мероприятия на голышмановской земле. Начала с Шарохинского фестиваля, бывала на народных гуляньях в Усть-Ламенке, Королево, а недавно - в Хмелевке на празднике весенней зелени. У нас в Ишимском районе немного таких мероприятий, а в Голышмановском городском округе - душа радуется", - поделилась она.

Отметим, за все годы проведения мероприятия было приготовлено более 70 оригинальных хлебобулочных изделий.

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# Голышманово , праздник

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