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Юные спортсмены ФК "Тюмень" сыграли вничью с новокузнецкими футболистами

Спорт, 14:53 20 июня 2022

ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Представители ФК "Тюмень" 2007 г. р. завершили матч с "Металлург-Запсиб" со счетом 1:1 в серии игр Юношеской футбольной лиги. Матч проходил в Новокузнецке 19 июня, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Из-за ливня, который испортил естественный газон, спортсмены столкнулись с трудностями. Однако погодные условия не помешали тюменским футболистам показать достойную игру. На 13 минуте счет открыл футболист команды соперников Егор Сорокин. Вскоре тюменец Рамазан Бидаев заработал для своего коллектива пенальти, который сам и реализовал. Оба гола забили в первом тайме.

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Следующий матч тюменцы проведут дома. Их игра против омского "Иртыша" пройдет на основном поле стадиона "Геолог" 26 июля. Начало - в 15 часов.

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# стадион Геолог , ФК Тюмень , футбол

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