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Ливни, град и грозы ожидаются в Тюменской области 21 июня

Общество, 18:10 20 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильные ливни, крупный град, грозы, порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Тюменской области 20 июня. Опасные явления сохранятся в течение суток 21 июня.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области со ссылкой на данные регионального ЦГМС.

При усилении ветра жителям региона рекомендуют ограничить выход из здания, не оставлять без присмотра детей. На улице следует избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений. Также стоит воздержаться от поездок на личном транспорте.

В экстренных случаях необходимо звонить по единому телефону: 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , прогноз погоды

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