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Новое оборудование в реабилитационном центре "Родник" помогает развивать воображение у детей

Общество, 18:41 26 июня 2022

группа "АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"" ВКонтакте | Фото: группа "АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"" ВКонтакте

Необычный мягкий конструктор — "Магматик" — появился в Тюменском областном реабилитационном центре "Родник". Новое оборудование для работы специалистов по социальной реабилитации помогает развивать у детей крупную моторику, воображение, логику, пространственное мышление.

"Магматик" — это большие маты с вшитыми внутрь мощными магнитами, за счет которых обеспечивается крепкое и безопасное сцепление между элементами. Работа с магнитными деталями помогает ребенку снять напряжение, тренирует концентрацию ребенка на одном деле достаточно длительное время, сообщает департамент социального развития Тюменской области

Мягкий игровой конструктор используется на занятиях по социально-средовой реабилитации в рамках реализации пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

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# реабилитация

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