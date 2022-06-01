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Тюменцев приглашают на ретро-танцы

Общество, 11:10 27 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Танцевальная ретро-программа и детский спектакль ждут тюменцев в начале недели, сообщает администрация Тюмени.

27 июня в 17 часов на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) состоится ретро-программа "Городская танцплощадка". Возрастное ограничение 0+

28 июня в 12 часов 20 минут в Молодежном театре "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко" (ул. Олимпийская, 8а) начнется детский спектакль "Иван-царевич и Серый Волк". Ограничение 6+

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# площадь 400-летия Тюмени , ретро

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