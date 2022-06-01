Тюменцев приглашают на ретро-танцы
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Танцевальная ретро-программа и детский спектакль ждут тюменцев в начале недели, сообщает администрация Тюмени.
27 июня в 17 часов на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) состоится ретро-программа "Городская танцплощадка". Возрастное ограничение 0+
28 июня в 12 часов 20 минут в Молодежном театре "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко" (ул. Олимпийская, 8а) начнется детский спектакль "Иван-царевич и Серый Волк". Ограничение 6+