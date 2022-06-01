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Водителя, сбившего на тротуаре в Тюмени мать с ребенком, отправили на 3 года в колонию

Происшествия, 11:43 27 июня 2022

Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Автомобилист 1973 года рождения, сбивший мать с ребенком на ул. Советской в Тюмени, признан виновным. Ему предстоит отбыть три года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Авария произошла 22 января 2022 года около дома №126 на ул. Советской. Водитель Jeep Grand Cherokee вылетел с проезжей части на тротуар и сбил женщину с ребенком. Затем иномарка столкнулась с Kia и Lada Vesta. Водитель Jeep Grand Cherokee был пьян. Показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Пострадавших отправили в больницу. Женщину госпитализировали с травмами мозга и таза. Состояние оценивалось как тяжелое. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы, девочку отправили на амбулаторное лечение.

Суд взыскал с водителя в пользу пострадавшей моральный вред – 500 тыс. рублей, а также материальный ущерб в размере более 12 тыс. 500 рублей.

Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на два года шесть месяцев.

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# авария , приговор , суды

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