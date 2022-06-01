Сбер проверит готовность инкассаторов и сотрудников охраны на соревнованиях в Нижнем Тагиле

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

22 команды примут участие в XII Всероссийских соревнованиях по многоборью среди подразделений инкассации и охраны Сбера на полигоне "Старатель" выставочного комплекса Нижнетагильского института испытания металлов, которые стартовали 28 июня. Предусмотрены личные и командные первенства.

На протяжении трех дней на соревнованиях будут оценивать уровень профессиональной готовности сотрудников к действиям во время внештатных ситуаций, а также знание ими действующих нормативных документов.

На старты выйдет 11 команд от инкассации и столько же — со стороны подразделений охраны, представляющих различные регионы, в которых работает Сбер. В каждой мини-сборной — по три человека.

Соревнования пройдут по практической стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова в различных ситуациях. Для инкассаторских бригад подготовлена сложная эстафета на специальных автомобилях с имитацией прокола колеса, стрельбой, "пожаром" транспортного средства и оказанием первой медицинской помощи. Также участников соревнований ожидают силовая противопожарная подготовка, демонстрация мастерства управления спецавтомобилем, включая фигурное вождение и вождение в сложных дорожных условиях, ряд других дисциплин.

Новшеством 2022 года станет командный триатлон работников инкассации и безопасности: бег, физические упражнения, стрельба — с оценкой по времени и правильности выполнения элементов.

"Это уже двенадцатое в истории Сбера многоборье служб инкассации и охраны, и в пятый раз соревнования проходят на площадке Уральского банка в Нижнем Тагиле. Во многом эти состязания уникальны и являются одними из крупнейших в России. Для нас это очень яркое и мотивирующее событие, позволяющее показать высокий профессиональный уровень сотрудников данных подразделений. Они демонстрируют не просто свою силу и выносливость, но и сплоченность едиными ценностями. Своим личным примером и ответственным отношением к делу они каждый день 24/7 убеждают наших клиентов, что Сбер — это всегда территория доверия и надежности", - подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Добавим, соревнования подразделений инкассации и охраны Сбера впервые состоялись в Перми в 2010 году, инициатором выступил водитель-инкассатор Западно-Уральского банка Сергей Чегодаев. С тех пор многоборье проводится ежегодно в разных городах присутствия Сбера. В Нижнем Тагиле участники встречаются уже в пятый раз.

На многоборье отбираются лучшие сотрудники служб инкассации и охраны. Состязания являются вершиной постоянно проходящих тренингов и обучающих мероприятий. Для них используются самые современные профессиональные средства, включая виртуальные тренажеры, позволяющие проводить оценку навыков сотрудников онлайн.