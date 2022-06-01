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Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей

Общество, 13:27 30 июня 2022

Банк России

Банк России 30 июня вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

Пресс-служба Банка России сообщает, что модернизированная банкнота выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.

Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно.

Банкноты выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

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