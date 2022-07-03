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Юная художница из Голышманово открыла персональную выставку

Общество, 11:26 03 июля 2022

Голышмановский краеведческий музей (Голышманово) во ВКонтакте | Фото: Голышмановский краеведческий музей (Голышманово) во ВКонтакте

Более 50 картин представила юная художница Елизавета Бородина на своей персональной выставке "Творческие искания", которая открылась в Голышмановском краеведческом музее.

Уникальная экспозиция объединила 50 работ автора. Среди них - портреты, пейзажи, натюрморты, а также копии картин известных живописцев. Елизавета Бородина окончила третий класс художественного отделения местной школы искусств, проходит предпрофессиональную программу. Рисует в графике и пользуется акварелью.

В будущем девушка планирует продолжить художественное образование в колледже или институте. Мечтает стать архитектором и спроектировать здание компании современного формата в виде множества геометрических фигур, пишет tmn.aif.ru.

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# выставка , Голышманово , школа искусств

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