Юная художница из Голышманово открыла персональную выставку

| Фото: Голышмановский краеведческий музей (Голышманово) во ВКонтакте | Фото: Голышмановский краеведческий музей (Голышманово) во ВКонтакте

Более 50 картин представила юная художница Елизавета Бородина на своей персональной выставке "Творческие искания", которая открылась в Голышмановском краеведческом музее.

Уникальная экспозиция объединила 50 работ автора. Среди них - портреты, пейзажи, натюрморты, а также копии картин известных живописцев. Елизавета Бородина окончила третий класс художественного отделения местной школы искусств, проходит предпрофессиональную программу. Рисует в графике и пользуется акварелью.

В будущем девушка планирует продолжить художественное образование в колледже или институте. Мечтает стать архитектором и спроектировать здание компании современного формата в виде множества геометрических фигур, пишет tmn.aif.ru.