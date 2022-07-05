33 жителя Тюменской области заболели клещевым энцефалитом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 тыс. 424 обращения по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Тюменской области на 4 июля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 3 тыс. 808 пострадавших - дети до 14 лет. Зарегистрировано 33 случая заболевания клещевым энцефалитом, 24 - боррелиозом.

Случаи отмечены во всех районах области. Наибольшее количество - в Тюмени и Тюменском районе, а также в Тобольске и Тобольском районе, Ишиме и Ишимском районе и Заводоуковском городском округе.

Все пострадавшие, не привитые против клещевого вирусного энцефалита, получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.