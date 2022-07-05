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На месте будущего сквера в Ишиме установили камеры видеонаблюдения

Общество, 19:31 05 июля 2022

скриншот видео из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области

Камеры видеонаблюдения установили на месте будущего сквера в Ишиме, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Город стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году и получил федеральный грант на реализацию проекта.

Для ишимцев создадут пешеходную зону на улицах Пушкина и Максима Горького. В сквере возле Дома культуры добавят освещение, поставят малые архитектурные формы, создадут скейт-парк, детские площадки, площадки для мастер-классов, газоны и фонтан.

Завершатся работы в 2022 году.

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# видеонаблюдение , Ишим

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