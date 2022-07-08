В выходные водителей Тюменской области ждут плошные проверки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут во всех городах и муниципальных районах Тюменской области 9-10 июля, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В мероприятиях примут участие представители администраций, общественности, средств массовой информации и волонтеры дорожной безопасности.

Места для проведения проверок определят с учетом анализа ДТП с участием нетрезвых водителей и статистики задержаний водителей в состоянии опьянения.

В 2022 году на дорогах региона зарегистрировано 81 ДТП по вине нетрезвых водителей, в них 10 человек погибли и 77 травмированы. Сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом более 3 тыс. 500 нетрезвых водителей, в том числе более 400 севших за руль в состоянии опьянения повторно.