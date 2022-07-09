Инспекторы ГИМС напоминают тюменцам о безопасности на воде
Сотрудники тюменского ГИМС патрулируют места отдыха у воды, в том числе, Туру и оз. Круглое, сообщает МЧС Тюменской области.
Сотрудники ведомства напоминают тюменцам правила безопасности на воде Основная рекомендация: купаться только в специальных оборудованных и отведенных для этого местах.
Для родителей главный совет – не оставлять детей без присмотра ни на секунду. Значительно возрастает количество отдыхающих на берегах водоемов в теплые выходные дни.
Среди рекомендаций ГИМС: следить друг за другом на берегу, не нырять в незнакомых местах, не купаться в нетрезвом состоянии.
Особое внимание – детям, которые находятся вблизи водоемов без сопровождения взрослых. Также инспекторы ГИМС обращали внимание на порядок эксплуатации маломерных судов.
Напомним, восемь водоемов региона соответствуют санитарным требованиям и безопасны для купания.