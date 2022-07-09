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Инспекторы ГИМС напоминают тюменцам о безопасности на воде

Общество, 15:41 09 июля 2022

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сотрудники тюменского ГИМС патрулируют места отдыха у воды, в том числе, Туру и оз. Круглое, сообщает МЧС Тюменской области.

Сотрудники ведомства напоминают тюменцам правила безопасности на воде Основная рекомендация: купаться только в специальных оборудованных и отведенных для этого местах.

Для родителей главный совет – не оставлять детей без присмотра ни на секунду. Значительно возрастает количество отдыхающих на берегах водоемов в теплые выходные дни.

Среди рекомендаций ГИМС: следить друг за другом на берегу, не нырять в незнакомых местах, не купаться в нетрезвом состоянии.

Особое внимание – детям, которые находятся вблизи водоемов без сопровождения взрослых. Также инспекторы ГИМС обращали внимание на порядок эксплуатации маломерных судов.

Напомним, восемь водоемов региона соответствуют санитарным требованиям и безопасны для купания.

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# инспекторы ГИМС

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