Инспекторы ГИМС напоминают тюменцам о безопасности на воде

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сотрудники тюменского ГИМС патрулируют места отдыха у воды, в том числе, Туру и оз. Круглое, сообщает МЧС Тюменской области.

Сотрудники ведомства напоминают тюменцам правила безопасности на воде Основная рекомендация: купаться только в специальных оборудованных и отведенных для этого местах.

Для родителей главный совет – не оставлять детей без присмотра ни на секунду. Значительно возрастает количество отдыхающих на берегах водоемов в теплые выходные дни.

Среди рекомендаций ГИМС: следить друг за другом на берегу, не нырять в незнакомых местах, не купаться в нетрезвом состоянии.

Особое внимание – детям, которые находятся вблизи водоемов без сопровождения взрослых. Также инспекторы ГИМС обращали внимание на порядок эксплуатации маломерных судов.

Напомним, восемь водоемов региона соответствуют санитарным требованиям и безопасны для купания.