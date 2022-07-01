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В Ярковском районе мужчина решился на кражу, чтобы вернуть долг

Происшествия, 14:22 10 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Ярковском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже насоса с территории организации. Как выяснилось, задержанный непродолжительное время был там трудоустроен. На преступление он пошел, чтобы вернуть долг.

44-летний житель села Дубровное выбрал момент, когда в гараже никого не было, и похитил дренажный насос. В Тюмени похищенное он сдал в комиссионный магазин за 4 тыс. рублей. Деньги мужчина потратил на возврат долга.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ "Кража".

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# кража

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