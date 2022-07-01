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Военные отработали обеспечение войск чистой водой в Тюменской области

Общество, 13:42 11 июля 2022

пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Развертывание в полевых условиях станции комплексной очистки воды и организацию пункта водообеспечения войск отработали на учениях специалисты инженерного-саперного полка Центрального военного округа в Тюменской области. За время занятий инженеры собрали и дезинфицировали более 50 тонн воды.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, для развертывания станции военнослужащие провели разведку места забора воды. Собранных 50 тонн воды достаточно для обеспечения мотострелкового соединения водой, пищей и полевой баней. При выборе источника воды особое внимание уделялось правильной схеме расположения элементов рабочей площадки.

К учениям привлекли свыше 100 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники. Отметим, что станция "Гигиена" предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств, сильнодействующих ядовитых веществ и опреснения.

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# военные , учения , Центральный военный округ

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