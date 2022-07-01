  • 11 июля 202211.07.2022понедельник
  • USD61,2664
    EUR62,0499
  • В Тюмени 28..30 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сквер выпускников в Тобольске благоустроят в 2023 году

Общество, 15:16 11 июля 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Сквер выпускников в 7 мкрн Тобольска планируют благоустроить в 2023 году. Он включит транзитную пешеходную зону между школой № 7 и гимназией им. Н. Д. Лицмана, соединяющую ул. Полонского и Комсомольский проспект от остановки "Гостиница Нефтехимик" до ТРЦ "Жемчужина Сибири", сообщает городская администрация.

Здесь предполагается учесть все пешеходные тропы, площадку для проведения встреч выпускников, городских балов и линеек. На главной аллее установят композицию "Ворота в жизнь", символизирующую начало новой взрослой жизни.

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Появится и сад выпускников, который протянется от тира у школы № 7 до хозблока гимназии, при этом парковку планируется перенести чуть дальше.

Преобразится и территория между ТРЦ "Жемчужина Сибири" и домом № 9 в 7 мкрн. Здесь обустроят зону активности для детей и подростков с велотреком, трапами для самокатов и скейтбордов, а старый объект незавершенного строительства используют под административное здание с туалетом, прокатом инвентаря и точкой питания.

﻿

Благоустройство сквера входит в программу комплексного развития города до 2030 года "Тобольск настоящий". Общественные слушания по проекту будущей территории уже завершены.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , сквер , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 11.07.2022Декорации со съемок фильма "По щучьему велению" стали частью детской площадки в туркомплексе "Абалак"
15:27 11.07.2022Жителя Тюменской области отправили на обязательные работы за долг по алиментам в 900 тысяч рублей
15:16 11.07.2022Сквер выпускников в Тобольске благоустроят в 2023 году
14:28 11.07.202220-й конкурс профмастерства состоялся в АО "Транснефть-Сибирь"