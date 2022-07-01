Сквер выпускников в Тобольске благоустроят в 2023 году

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Сквер выпускников в 7 мкрн Тобольска планируют благоустроить в 2023 году. Он включит транзитную пешеходную зону между школой № 7 и гимназией им. Н. Д. Лицмана, соединяющую ул. Полонского и Комсомольский проспект от остановки "Гостиница Нефтехимик" до ТРЦ "Жемчужина Сибири", сообщает городская администрация.

Здесь предполагается учесть все пешеходные тропы, площадку для проведения встреч выпускников, городских балов и линеек. На главной аллее установят композицию "Ворота в жизнь", символизирующую начало новой взрослой жизни.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Появится и сад выпускников, который протянется от тира у школы № 7 до хозблока гимназии, при этом парковку планируется перенести чуть дальше.

Преобразится и территория между ТРЦ "Жемчужина Сибири" и домом № 9 в 7 мкрн. Здесь обустроят зону активности для детей и подростков с велотреком, трапами для самокатов и скейтбордов, а старый объект незавершенного строительства используют под административное здание с туалетом, прокатом инвентаря и точкой питания.

Благоустройство сквера входит в программу комплексного развития города до 2030 года "Тобольск настоящий". Общественные слушания по проекту будущей территории уже завершены.