  • 12 июля 202212.07.2022вторник
  • USD61,3045
    EUR61,8056
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские врачи удалили из носа пациента гигантское новообразование

Общество, 08:40 12 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Редкую операцию по удалению доброкачественного новообразования провели в Тюмени отоларингологи ОКБ № 2. Как сообщает областной департамент здравоохранения, пациента долгое время беспокоили сильные головные боли, ему назначили МРТ.

Исследование выявило доброкачественное образование, остеому лобной пазухи. При росте новообразование может вызывать разрушение костных тканей черепа и давить на мозг.

Пациента направили в ОКБ № 2.

"Операции по удалению гигантских остеом лобной пазухи встречаются довольно редко, примерно, раз в три-четыре года", - рассказал заведующий отоларингологическим отделением взрослого стационара Александр Рудзевич.

Операция прошла успешно, и пациент чувствует себя удовлетворительно, осложнений не выявлено. После тотального удаления остеомы первый этап восстановления проходит в стационарных условиях. После выписки мужчине будет рекомендовано избегать активного образа жизни до месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ОКБ №2 , хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:30 12.07.2022Как Тюмень справляется с жарой
09:06 12.07.2022Участники городского этапа конкурса "ГАРМОНиЯ" встретятся в тюменском центре татарской культуры
08:53 12.07.2022Курсанты ТВВИКУ пройдут по Туре и Тоболу маршрутами Ермака
08:40 12.07.2022Тюменские врачи удалили из носа пациента гигантское новообразование