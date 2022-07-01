Тюменские врачи удалили из носа пациента гигантское новообразование

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Редкую операцию по удалению доброкачественного новообразования провели в Тюмени отоларингологи ОКБ № 2. Как сообщает областной департамент здравоохранения, пациента долгое время беспокоили сильные головные боли, ему назначили МРТ.

Исследование выявило доброкачественное образование, остеому лобной пазухи. При росте новообразование может вызывать разрушение костных тканей черепа и давить на мозг.

Пациента направили в ОКБ № 2.

"Операции по удалению гигантских остеом лобной пазухи встречаются довольно редко, примерно, раз в три-четыре года", - рассказал заведующий отоларингологическим отделением взрослого стационара Александр Рудзевич.

Операция прошла успешно, и пациент чувствует себя удовлетворительно, осложнений не выявлено. После тотального удаления остеомы первый этап восстановления проходит в стационарных условиях. После выписки мужчине будет рекомендовано избегать активного образа жизни до месяца.