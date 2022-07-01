Внеочередной ремонт коллектора в Тюмени завершат до 17 июля

| Фото: Росводоканал Тюмень (архив) | Фото: Росводоканал Тюмень (архив)

Внеочередной ремонт коллектора на пересечении улиц Ленина и Первомайской в Тюмени начнется 12 июля в 22 часа, а завершится до конца недели, 17 июля. На время проведения работ движение автотранспорта на перекрестке частично ограничат, сообщает Росводоканал Тюмень.

Как рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян, при плановом обследовании и промывке сети водоотведения диаметром 1000 мм было выявлено частичное повреждение верхнего свода трубы. Чтобы избежать возникновения аварии и предупредить провал, принято решение о проведении внеочередного ремонта.

Магистральный коллектор проложен на глубине около 4,5 метров. После проведения цикла работ его укрепят бетонным саркофагом.